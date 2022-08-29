Москва, , 18:29 — REGNUM Около тысячи казаков России в рамках призывной кампании «Весна-2022» пополнили воинские части Минобороны РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии. Многие из них — выпускники казачьих классов и кадетских корпусов, члены молодёжных казачьих объединений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 29 августа.

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Согласно «Перечню соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих комплектованию членами Всероссийского казачьего общества», воинские соединения и части ВС РФ (17) и Росгвардии (13) подлежат комплектованию казаками. Из 999 новобранцев в казачьи части убыли 742 казака, остальные — распределены в части ВС РФ.

Наибольшее число казаков, вставших под ружьё весной 2022 года, — во Всевеликом войске Донском (327), Кубанском (319), Центральном (221), Волжском (75), Терском (32) войсковых казачьих обществах.

Усилить работу по призыву казаков необходимо в Оренбургском, Иркутском, Уссурийском и Черноморском казачьих обществах. Ни одного юноши-казака не призвано из Енисейского, Сибирского, Забайкальского войсковых, а также Балтийского и Санкт-Петербурского окружных казачьих обществ.