Нью-Йорк, США, , 18:43 — REGNUM Система приютов Нью-Йорка оказалась практически переполнена из-за мигрантов, продолжающих прибывать автобусами из Техаса, передаёт 29 августа Fox News.

Нью-Йорк Robert Aakerman

Сообщается, что ещё 96 нелегальных мигрантов, в основном молодых мужчин, прибыли двумя автобусами в Нью-Йорк, куда губернатор Техаса Грег Эбботт отправил уже более 1500 нелегалов, пытаясь привлечь внимание Демократической партии к продолжающемуся иммиграционному кризису на южной границе.

Власти Нью-Йорка сообщили, что приезжих расселили в 14 отелях, так как городская система приютов работает на пределе своих возможностей. В связи с этим правительство рассматривает возможность увеличения аренды гостиничных помещений.

Проблема переполненных приютов затронула и Вашингтон, куда Эббот также направляет мигрантов. В результате в столице США некоторые приезжие остаются спать на улице, так как их негде размещать.

Ранее Грег Эбботт выпустил специальное распоряжение, согласно которому нелегальные мигранты, проникающие на территорию Техаса, будут направляться на автобусах в столицу страны Вашингтон и другие крупные города, находящиеся под руководством Демократической партии. Таким образом он старается привлечь внимание к миграционному кризису, затронувшему его пограничный штат.

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