Лонгйир, Норвегия, , 18:41 — REGNUM Официальные контакты между Норвегией и Россией сошли на «нет», однако сегодня представители двух стран стоят «бок о бок» во время официального мероприятия на Шпицбергене. Сегодня вспоминают события 29 августа 1996 года, когда Ту-154 авиакомпании «Внуковские авиалинии», следовавший в аэропорт Лонгйира (архипелаг Шпицберген), врезался в гору Опера при заходе на посадку. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

«В понедельник снова возложены венки с норвежскими и российскими цветами к мемориалу на Операфьеллет», — указано в сообщении.

Отметим, что катастрофа Ту-154 на Шпицбергене произошла 29 августа 1996 года. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Москва—Лонгйир. При заходе на посадку в аэропорту Свальбард судно врезалось в гору Опера в 14,2 км от места приземления. Все находившиеся на борту 130 пассажиров и 11 членов экипажа погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые данные статистического управления Норвегии показали, что население Шпицбергена падает по сравнению с 2021 годом.

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