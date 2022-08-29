Херсон, Бывш. УССР, 29 августа 2022, 18:23 — REGNUM Заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв убит, сообщили 29 августа в пресс-службе СКР.
«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — сообщает ведомство.
Уточняется, что Ковалёв скончался от огнестрельного ранения: нападение на него совершено накануне, 28 августа. Кроме того, погибла «девушка, проживавшая совместно с погибшим».
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