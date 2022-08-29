Херсон, 29 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв убит, сообщили 29 августа в пресс-службе СКР.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО СКР

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — сообщает ведомство.

Уточняется, что Ковалёв скончался от огнестрельного ранения: нападение на него совершено накануне, 28 августа. Кроме того, погибла «девушка, проживавшая совместно с погибшим».