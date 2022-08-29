Москва, 29 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Режиссёр криминальной драмы «Бык» Борис Акопов разрабатывает сценарий для своего нового сериала. Об этом 29 августа пишет ТАСС.

Цитата из к/ф «Бык». Реж. Борис Акопов. 2019. Россия

«Я сейчас работаю на двух проектах. Я вообще думал, что уйду из режиссуры в сценарное [искусство]», — заявил Акопов. В то же время постановщик не стал раскрывать детали будущего проекта.

Напомним, «Бык» рассказывает о молодом лидере криминальной группировки, который вынужден выполнить необычную просьбу одного из московских бандитов. За эту картину Борис Акопов получил главный приз «Кинотавра» в 2019 году.