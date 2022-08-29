Херсон, Бывш. УССР, , 18:12 — REGNUM Никакого наступления бандеровских формирований на Херсонскую область не — это совершенно бессмысленно, однако противник предпринимает массированный обстрел региона. Об этом сегодня, 29 августа, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Обстреляли приличноХерсон, область, анонсировали некое наступление, которое требует от них Запад, но укронацисты осуществляют эти действия нанесением ударов по мирному Херсону и области… Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков», — заявил Стремоусов.

Он пояснил, что Запад требует от конкретных действий, а киевский режим Зеленского не в состоянии что-либо предпринять, поэтому и ведется обстрел мирного населения.

Никакого наступления нет и не будет, подчеркнул Стремоусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по неподтверждённым данным, бандеровские формирования попытались организовать наступление на Херсонском фронте, однако существенных успехов им достичь не удалось.