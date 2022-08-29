Москва, , 18:08 — REGNUM Российские войска начали применять в боях в Донбассе новейший 82-мм миномёт «Галл», сообщает 29 августа Телеграм-канал @sashakots.

Обстрел из миномета

Бесшумный носимый 82-мм миномёт «Галл» разработан ЦНИИ «Буревестник».

Миномёт массой 13 кг способен вести бесшумный огонь с темпом до 15 выстрелов в минуту на дальность до 1200 метров.

Осколочный выстрел 3ВО35Е обеспечивает почти полное отсутствие признаков стрельбы. При выстреле пороховые газы запираются в хвостовике мины, благодаря чему удаётся избежать вспышки, дыма и ударной волны.

Громкость «выхода» мины из ствола миномета не превышает громкости хлопка в ладоши, поэтому противник не получает «предупреждения» и времени для ухода в укрытие.

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