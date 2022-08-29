Екатеринбург,
29 августа 2022, 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге 29 августа состоялась открытая тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Она прошла в комплексе «Уралец».
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытая тренировка ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Спортивный комплекс «Уралец»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Также на пресс-конференции подвели итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки «Автомобилиста» и других команд клубной системы и раскрыли задачи и цели клуба на предстоящий хоккейный сезон.
Пресс-конференция ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Директор ХК «Автомобилист»Максим Рябков
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Пресс-конференция ХК «Автомобилист»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уже скоро все три команды, входящие в структуру ХК «Автомобилист», проведут первые официальные матчи сезона-2022/23.