29 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге 29 августа состоялась открытая тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Она прошла в комплексе «Уралец».

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытая тренировка ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Спортивный комплекс «Уралец» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также на пресс-конференции подвели итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки «Автомобилиста» и других команд клубной системы и раскрыли задачи и цели клуба на предстоящий хоккейный сезон.

Пресс-конференция ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин Алексей Колчин © ИА REGNUM Директор ХК «Автомобилист»Максим Рябков Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пресс-конференция ХК «Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уже скоро все три команды, входящие в структуру ХК «Автомобилист», проведут первые официальные матчи сезона-2022/23.