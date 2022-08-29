Каменский район, Пензенская область, 29 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Продолжает гореть сухая трава на территории Пензенской области. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Pozhar. pnzreg.ru Травяной пожар в Пензенской области

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По данным ведомства, пожарные борются с огнем около села Андреевка Каменского района. Горит сухая трава на площади 3 гектара. К тушению огня привлечены 15 человек и пять единиц спецтехники.

Синоптики в период с 30 августа по 5 сентября прогнозируют в восточной части Пензенской области чрезвычайную пожарную опасность (показатель горимости леса 5 класс).

В воскресенье, 28 августа, пензенские пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в селе Николаевка на площади в 10 га.

Жителей призывают не разжигать костры, не сжигать траву и мусор.

Ранее ИА REGNUM передавало, 27 августа в селе Большая Елань Пензенского района загорелась сухая трава на площади 1,5 гектара.

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