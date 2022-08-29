Гаага, Нидерланды, 29 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Три группы экспертов будут направлены на территорию б. УССР Международным уголовным судом, сообщает 29 августа нидерландский МИД.

KBC TV Здание Международного уголовного суда в Гааге

Отметив, что Амстердам «продолжает добиваться привлечения к ответственности» виновников совершаемых на территории б. УССР уголовных преступлений, МИД Нидерландов сообщает:

«Таким образом, три новые миссии для проведения судебно-медицинских экспертиз будут развернуты в 2022–2023 годах под флагом Международного уголовного суда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Киев обвинил МУС в нежелании применить статью об агрессии к ситуации между Россией и б. УССР.