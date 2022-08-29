Воронеж, , 17:59 — REGNUM Макет боевой машины «катюша» загорелся в Воробьёвском районе Воронежской области 29 августа из-за детской шалости, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Катюша» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как уточняется, двое детей шести и семи лет проникли через нижний люк в кабину макета боевого автомобиля. Из-за шалости с огнём в кабине макета загорелась обшивка сидений.

Площадь возгорания в два квадратных метра оперативно потушили сотрудники МЧС. Сами дети не пострадали.

Макет, повреждённый огнём, планируется восстановить в ближайшее время.