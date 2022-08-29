Вашингтон, 29 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима не проводят на южном направлении «контрнаступление», а только готовятся к нему, заявил 29 августа ведущий телеканала CNN Джим Шутто со ссылкой на источник в Пентагоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, ВСУ еще только «прощупывают» российские боевые порядки.

«ВСУ начали операции по прощупыванию на юге страны, чтобы подготовиться к контрнаступлению», — заявил Шутто.

Напомним, киевский режим заявляет о начале своего контрнаступления на Херсон, отдельные СМИ уже рассказывают о некоем «прорыве» российских позиций и успешном продвижении.