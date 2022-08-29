Москва, , 17:58 — REGNUM Разработчиков российского программного обеспечения обяжут локализовать оборудование для включения в реестр отечественного ПО, следует из проекта постановления правительства России, опубликованного 29 августа пресс-службой Минцифры.

Интернет

«Для разработчиков добавляются требования по локализации оборудования в соответствии с действующим законодательством, а также требования по обеспечению техподдержки ПО на всей территории России», — говорится в сообщении.

Изменения в правилах включения в реестр отечественного ПО также предполагают, что в реестре не будут публиковаться сведения о правообладателе ПО, что призвано минимизировать санкционные риски в отношении российских разработчиков.

Также согласно поправкам в реестр ПО будут включаться и программно-аппаратные комплексы (ПАК), что позволит их разработчикам и производителям претендовать на те же налоговые льготы, что предусмотрены для разработчиков отечественного ПО.

Кроме этого, в реестровую запись будут включаться сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям. По действующим правилам они должны составлять не более 30% от годовой выручки, которую приносит ПО. Сведения об этом будут обновляться ежегодно.