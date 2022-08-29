Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Генеральный директор НИПК «Электрон», производящей медицинское оборудование, Александр Элинсон объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, сообщается 29 августа на официальном сайте МВД России.

Карточка МВД РФ. Александр Элинсон. мвд. рф/wanted

Основанием для объявления в федеральный розыск 48-летнего гендиректора, как следует из карточки открытой базы МВД, стала «уголовная статья». Однако там не уточняется, о какой конкретно статье идет речь.

По данным издания «Фонтанка», в розыск Элинсона объявило управление Следственного комитета по Ленинградской области. Однако в региональном СК о причинах уголовного дела сообщать не стали, а в НИПК об этом не знали и заверили, что к ним какие-либо запросы, требования, повестки, иные документы, которые свидетельствовали бы о наличии факта уголовного преследования руководителя компании, не поступали.

Отметим, АО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» основана в 1989 году и на сегодняшний день является лидером российского рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования, комплексных и ИТ-решений для здравоохранения.