Москва, , 17:49 — REGNUM Поздравлениями обменялись российский президент Владимир Путин и глава армянского правительства Никол Пашинян по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Флаги Армении и России Alexanyan

Как сообщили 29 августа в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора собеседники подчеркнули важность этого документа, «зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень».

Участники беседы выразили настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Москвой и Ереваном.

Был затронут и вопрос ситуации в Нагорном Карабахе, причём три договорённости между Москвой, Ереваном и Баку (9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.) были названы имеющими «ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе».

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