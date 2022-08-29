Брюссель, , 17:44 — REGNUM Евросоюз выделит €300 млрд на проекты в рамках «зелёного перехода», направленные на обеспечение отказа от российских энергоресурсов, заявила 29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на XVII Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступление транслировалось пресс-службой ЕК.

«Сейчас ЕС в рамках инициативы REPowerEU выделит €300 млрд инвестиций, чтобы осуществить зелёный переход и завершить эру русского ископаемого топлива в Европе», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, это необходимо сделать для «исключения вероятности энергетического шантажа со стороны России».

Стоит отметить, что ранее глава правительства федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии пока не могут найти альтернатив российскому газу.

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