Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Американский актёр Пенн Бэджли («Ты») может сыграть в перезапуске кинокомикса «Фантастическая четвёрка». Об этом сообщил портал The Direct 29 августа.

Пенн Бэджли Цитата из видеоинтервью

По данным источника, в настоящий момент актёр ведёт переговоры с представителями Marvel о роли Рида Ричардса в предстоящей ленте. Также отмечается, что версия героя в фильме «будет очень традиционной» вопреки различным слухам о введении темнокожего Мистера Фантастика во франшизу.

Напомним, премьера новой «Фантастической четвёрки» намечена на 8 ноября 2024 года. Режиссёром кинокомикса выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Читайте ранее в этом сюжете: Дэниел Рэдклифф покоряет сцену в трейлере «Странного»