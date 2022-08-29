Вашингтон, 29 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Американский актёр Пенн Бэджли («Ты») может сыграть в перезапуске кинокомикса «Фантастическая четвёрка». Об этом сообщил портал The Direct 29 августа.

Цитата из видеоинтервью Пенн Бэджли

По данным источника, в настоящий момент актёр ведёт переговоры с представителями Marvel о роли Рида Ричардса в предстоящей ленте. Также отмечается, что версия героя в фильме «будет очень традиционной» вопреки различным слухам о введении темнокожего Мистера Фантастика во франшизу.

Напомним, премьера новой «Фантастической четвёрки» намечена на 8 ноября 2024 года. Режиссёром кинокомикса выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).