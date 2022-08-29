Белгород, , 17:42 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жёстко раскритиковал работу администрации областного центра и отдельно мэра Белгорода Антона Иванова. Причиной стали массовые жалобы белгородцев на благоустройство в социальных сетях. На неудобные вопросы мэр пытался ответить на оперативном совещании в правительстве области 29 августа.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Только за неделю горожане оставили 260 негативных комментариев — они жаловались на состояние детских площадок, озеленение, состояние общественных пространств. Глава города отметил, что заявок много, и основную часть город отрабатывает. Однако состояние территорий у многоквартирных домов, по словам Иванова, в сферу ответственности города не входит.

«Вы говорите, что жители, которые проживают в МКД, не входят в зону ответственности муниципалитета. Зачем вы с утра меня заводите? Почему вы не готовы к совещанию? Начинаете мне сказки рассказывать. Проблема в том, что жители вас не интересуют. Люди стоят ко мне в очереди месяцами, потому что прийти к вам не могут, а когда приходят, то не находят решения», — приводит «Бел. ру» слова губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгороде также разразился скандал, в урегулирование которого пришлось вмешаться губернатору. Остановку «5 Августа» переименовали в «улица 5 Августа — клиника «Евромед премиум». После того, как возмущённые горожане обратили на это внимание губернатора в социальных сетях, остановке вернули первоначальное название.