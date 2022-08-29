Мелитополь, 29 августа, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Мелитополе (Запорожская область) прогремели пять взрывов. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают местные СМИ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

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Сообщается. что один из взрывов прогремел в районе кинотеатра «Победа» к северу от центра города. Информация об остальных взрывах уточняется.

Стоит отметить, что накануне бандеровские формирования ударили по поселку Мирное, который расположен в 15 километрах от Мелитополя. По предварительным данным, огонь вёлся из американских РСЗО HIMARS.