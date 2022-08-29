Москва, , 17:36 — REGNUM Спецслужбы бывшей УССР активно участвовали в организации наркоторговли на территории России и всячески способствовали распространению наркотиков в РФ, заявил 29 августа заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже установлено, что спецслужбы [киевского режима] подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», — сказал Гребенкин.

Он отметил, что главный упор при этом делался на молодежь, киевские спецслужбы активно распространяли «модную среди подростков синтетику — соли и спиды».

«Достоверно известно, что СБУ «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», — добавил Гребенкин.

«В настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию из [бывшей УССР], а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с [подконтрольной киевскому режиму] территории. При том, что до 2022 года их предложения занимали значительную (около 20%) долю российского наркорынка», — рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.

Кроме того, он отметил, что в первые дни военной спецоперации число наркоторговых сделок на крупнейших теневых площадках сократилось на 10% и продолжает снижаться. Число наркомагазинов в закрытом сегменте интернета, ориентированных на граничащие с [бывшей УССР] субъекты Российской Федерации, сократилось почти на 50%.

«Через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах», — рассказал Гребенкин.

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