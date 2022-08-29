Владимир, 29 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Во Владимирской области за минувшую неделю было зафиксировано 35 возгораний. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба областной администрации.

Cameron Strandberg Пожар

Наиболее сложной назвали лесопожарную обстановку в Камешковском, Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. Постоянно мониторится ситуация и в соседних регионах. Риски прихода из Рязанской области свелись к минимуму, но появились новые угрозы со стороны Ивановской и Нижегородской областей.

«В ближайшее время прогнозируется снижение температуры воздуха, но по-прежнему с дефицитом осадков. Важен мониторинг и контроль. Опыт соседей показывает, насколько стремительно может развиваться ситуация и как важна реакция на начальной стадии возгорания», — прокомментировал врио губернатора Александр Авдеев.