Архангельск, 29 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Глава Архангельской области Александр Цыбульский в ходе оперативного поручил правительству проработать инициативу о возможности компенсации стоимости путешествий по Архангельской области. Об этом губернатора попросили в рамках форума «Команда 29», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«Ребята говорили о возможности компенсации стоимости туристических поездок внутри региона. Это хорошая инициатива. Надо проработать механизмы, которые были бы эффективными, помогли бы нашей молодежи лучше узнать свой край», — отметил Цыбульский.

Ранее правительство России расширило возможности получения компенсации за проезд для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностям. Теперь северяне могут вернуть потраченные деньги за проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле. Соответствующее постановление подписал премьер-министрМихаил Мишустин.

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Как сообщало ИА REGNUM, размер кешбэка для туристов, посещающих достопримечательности Дальнего Востока, увеличен с 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

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