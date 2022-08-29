Москва, 29 августа 2022, 17:35 — REGNUM Без работы в России могут остаться сразу около 200 тысяч человек, заявил 29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин.
На заседании президиума комиссии правительства РФ по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин заявил, что таковы результаты анализа ситуации с занятостью населения.
Проблемы возникают на фоне закрытия некоторых предприятий. Он подчеркнул, что нужно помочь гражданам с трудоустройством, необходимо «снивелировать эти риски», помочь людям «адаптироваться к ситуации».
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ компании начнут активнее нанимать работников старше 40 лет — прогноз