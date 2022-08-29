Москва, , 17:35 — REGNUM Без работы в России могут остаться сразу около 200 тысяч человек, заявил 29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На заседании президиума комиссии правительства РФ по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин заявил, что таковы результаты анализа ситуации с занятостью населения.

Михаил Мишустин «Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал».

Проблемы возникают на фоне закрытия некоторых предприятий. Он подчеркнул, что нужно помочь гражданам с трудоустройством, необходимо «снивелировать эти риски», помочь людям «адаптироваться к ситуации».

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