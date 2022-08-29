Мишустин заявил, что без работы могут остаться 200 тысяч граждан РФ
Москва, 29 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Без работы в России могут остаться сразу около 200 тысяч человек, заявил 29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
На заседании президиума комиссии правительства РФ по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин заявил, что таковы результаты анализа ситуации с занятостью населения.
«Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал».
Проблемы возникают на фоне закрытия некоторых предприятий. Он подчеркнул, что нужно помочь гражданам с трудоустройством, необходимо «снивелировать эти риски», помочь людям «адаптироваться к ситуации».