Москва, 29 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Без работы в России могут остаться сразу около 200 тысяч человек, заявил 29 августа премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании президиума комиссии правительства РФ по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин заявил, что таковы результаты анализа ситуации с занятостью населения.

Михаил Мишустин «Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал».

Проблемы возникают на фоне закрытия некоторых предприятий. Он подчеркнул, что нужно помочь гражданам с трудоустройством, необходимо «снивелировать эти риски», помочь людям «адаптироваться к ситуации».