Подгорица, 29 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Продолжение строительства автомагистрали Бар-Боляре из черногорского порта до южной границы с Сербией, может начаться через два года, сообщили в компании Monteput.

ИА REGNUM Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории

В компании сообщили, что концу 2022 года будут завершены концептуальные проекты двух участков, которые связаны с существующим, от Смоковаца до Матешево.

Портал Analitika пишет, что речь идет об участках Матешево — Андриевица и Смоковац — Фармаци.

По имеющейся ранее информации, участок автомагистрали Матешево — Андриевица должен иметь длину около 23,5 километров. По предварительным оценкам, обнародованным в июле Министерством капитальных вложений, строительство этого участка обойдется более чем в 550 миллионов евро.

С другой стороны, участок от Смоковаца до Фармака фактически представляет собой объезд Подгорицы, а его общая протяженность составляет около 18 километров. Сметы затрат на строительство этого участка в последнее время не оглашались. Специфика этого участка по сравнению с другими заключается в том, что почти вся трасса будет проложена в непосредственной близости от населенных пунктов в пригородной зоне Подгорицы.