Вашингтон, , 18:24 — REGNUM В Сети опубликовали трейлер байопика «Странный: История Эла Янковича». Об этом 29 августа сообщило издание «Афиша Daily».

В ролике показан карьерный путь музыканта Эла Янковича, прославившегося благодаря созданию аккордеонных пародий на различные хиты. Главную роль в картине исполнит Дэниел Рэдклифф.

Дэниел Рэдклифф в фильме «Странный: История Эла Янковича» Цитата из трейлера

Напомним, премьера «Странного: История Эла Янковича» намечена на 4 ноября 2022 года. Режиссёром ленты выступит Эрик Аппель («Силиконовая долина»).

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