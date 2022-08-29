Энергодар, Бывш. УССР, , 17:21 — REGNUM Киевский режим на глазах у ООН, МАГАТЭ «и прочих волнующихся организаций и мировой общественности» методично пытается организовать радиационную катастрофу, отметил в своем телеграм-канале 29 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

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«И все за этим спокойно наблюдают, потому что ответ у них готов — это же Россия виновата», — добавил Мирошник.

Как сообщалось ранее, ВСУ активно наносят удары по Энергодару и территории Запорожской АЭС с конца июля 2022 года, при этом в Киеве утверждают, что Россия «сама себя обстреливает». 29 августа местные власти сообщили, что ударом ВСУ пробита крышка спецкорпуса ЗАЭС, в котором хранится ядерное топливо.

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