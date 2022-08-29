Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Южный циклон, который подходит к Санкт-Петербургу, 30 августа приведёт к выпадению около четверти месячной нормы осадков, предупредил 29 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, во вторник, 30 августа, Петербург останется на северной периферии облачного вихря, которой обеспечит поступление к берегам Невы еще более холодного воздуха.

«Небо затянут плотные облака, пройдут дожди и днем уже лишь около +16…+18 градусов. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября», — заметил синоптик.

В среду, 31 августа, центр циклона переместится в Верхневолжье, но он сохранит своё влияние на погоду Петербурга. Днем будет облачно и дождливо, выпадет еще 13-18 мм осадков, а температура продолжит падать и не превысит +12…+14 градусов.

«Первый день сентября принесёт облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер, а температура изменится мало и составит те же +12…+14 градусов», — рассказал специалист, добавив, что во второй половине недели циклон будет кружить над северо-востоком Европейской России, сохраняя в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями.

По ночам термометры будут показывать +5…+8 градусов, днем ожидается +12…+15 градусов, что в среднем на четыре-пять градусов ниже положенного по климатической норме.

«Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября», — подытожил Михаил Леус.

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