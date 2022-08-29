Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Южный циклон, который подходит к Санкт-Петербургу, 30 августа приведёт к выпадению около четверти месячной нормы осадков, предупредил 29 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

По его словам, во вторник, 30 августа, Петербург останется на северной периферии облачного вихря, которой обеспечит поступление к берегам Невы еще более холодного воздуха.

«Небо затянут плотные облака, пройдут дожди и днем уже лишь около +16…+18 градусов. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября», — заметил синоптик.

В среду, 31 августа, центр циклона переместится в Верхневолжье, но он сохранит своё влияние на погоду Петербурга. Днем будет облачно и дождливо, выпадет еще 13-18 мм осадков, а температура продолжит падать и не превысит +12…+14 градусов.

«Первый день сентября принесёт облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер, а температура изменится мало и составит те же +12…+14 градусов», — рассказал специалист, добавив, что во второй половине недели циклон будет кружить над северо-востоком Европейской России, сохраняя в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, с кратковременными дождями.

По ночам термометры будут показывать +5…+8 градусов, днем ожидается +12…+15 градусов, что в среднем на четыре-пять градусов ниже положенного по климатической норме.

«Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября», — подытожил Михаил Леус.