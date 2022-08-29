* Гозман — запрещённая в России организация

Москва, , 17:15 — REGNUM Леонид Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) задержан в Москве 29 августа, передаёт RT.

Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, задержанного доставили в Тверское ОВД столицы. Его обвиняют в заявлениях, в которых он отождествляет СССР с нацистской Германией.

Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иностранных агентов) Ilya Voyager

Отмечается также, что Гозмана могут арестовать на 15 суток, либо ему могут выписать штраф до двух тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонида Гозмана* задержали по делу о двойном гражданстве