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«Провокации и обстрел Запорожской АЭС летом 2022 года»
В Москве задержан Леонид Гозман*
*Гозман — запрещённая в России организация
Москва,
29 августа 2022, 17:15 — REGNUM Леонид Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) задержан в Москве 29 августа, передаёт RT.
Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, задержанного доставили в Тверское ОВД столицы. Его обвиняют в заявлениях, в которых он отождествляет СССР с нацистской Германией.
Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иностранных агентов)
Ilya Voyager
Отмечается также, что Гозмана могут арестовать на 15 суток, либо ему могут выписать штраф до двух тысяч рублей.
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История вопроса
У представителей власти есть определённый кодекс этики, который они обязаны соблюдать. Любое скандальное событие с участием представителя власти, ставшее достоянием общественности, оборачивается дурно для его карьеры.
Например, в конце августа 2019 года два политика из немецкого городка Швентиненталь были вынуждены подать в отставку из-за публикации поддельных писем от читателей в местной газете. Они сами писали письма, подписываясь вымышленными именами. В это же время стало известно, что обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб.
Отличились и представители власти в России. Так, главу Северной Осетии Вячеслава Битарова обвинили в нескромности из-за юбилея местной пивоваренной компании «Бавария». В ходе торжеств перекрывали улицы и мосты, создавая сложности для жителей Владикавказа.