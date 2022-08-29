Калининград, 29 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Несмотря на заявление литовского банка «Шяуляй» о прекращении с Россией всех денежных операций с 1 сентября, пассажирские перевозки в Калининградскую область из других регионов не прекратятся. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

«Что касается транзита физлиц, то с руководством РЖД, с Олегом Валентиновичем Белозеровым, мы этот вопрос обсудили — найдено ими тоже решение, и транзит железнодорожный не пострадает», — заявил 29 августа Антон Алиханов в ходе онлайн-трансляции во «ВКонтакте».

Что касается грузового транзита с 1 сентября, то, по словам Алиханова, «практически все компании, которые занимаются поставками в регион, нашли способы оплаты транзита».

Также глава региона сообщил об отсутствии запретов со стороны Литвы на оплату транзита: «Литовцы недавно заявили тоже, что никаких препятствий или запретов на оплату калининградского транзита нет. Долго они этот вопрос обсуждали, но наконец-то сказали, что платить за него можно».

Ещё в июле 2022 года литовскими властями был ограничен ж/д транзит санкционных товаров в Калининградскую область. Россия посчитала это решение незаконным и сообщила о принятии ответных мер. Позднее Еврокомиссия выпустила ряд пояснений, снявших большую часть ограничений с железнодорожного транзита при условии контроля со стороны Литвы за перевозками.