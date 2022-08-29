Москва, 29 августа 2022, 17:13 — REGNUM В Москве сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом 29 августа сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 29 по 31 августа местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)», — сказано в сообщении.
В этой связи МЧС рекомендует жителям столицы соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
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