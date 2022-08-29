Москва, , 17:13 — REGNUM Однополярной модели мира на смену приходит миропорядок, признающий суверенный путь развития каждого народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума, передаёт 29 августа сайт Кремля.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — заявил Путин.

По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются новые политические и экономические центры, которые выступают в качестве движущей силы этого необратимого процесса.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке. Президент России отметил, что политикам и предпринимателям, экспертам и общественным деятелям предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия.