Николаев, Бывш. УССР, 29 августа 2022, 17:12 — REGNUM Вооруженные силы России 29 августа нанесли удар по Ингульскому мосту в Николаеве, сообщил в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
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«Пока слабенько», — отметил он.
Судя по представленной видеозаписи, удар пришелся в опору моста, однако сооружение устояло.
Ранее киевские власти заявили о начале «контрнаступления» на николаевско-херсонском направлении. По данным российских военных экспертов и военкоров, в действительности ВСУ осуществляют эпизодические попытки продвинуться на юг, и ни одна из них не увенчалась успехом.