Москва, , 17:30 — REGNUM В Латвии происходит откровенный геноцид русскоязычного населения. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 августа научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Согласно разным оценкам, 40% жителей Латвии — русскоязычные. То, что мы видим в стране, — это откровенный геноцид русского населения страны. Мы видим, как латыши не только полностью игнорируют присутствие на своей территории граждан Латвии — носителей русского языка, но и их права. Это политика не двойных стандартов, а политика нацизма», — сказал собеседник ИА REGNUM.

«Безусловно, необходимо воздействовать на местные власти. Надо напомнить о том, что в Европарламенте есть русскоязычные депутаты. Почему они не выступают за то, чтобы русский язык (насколько я помню, это один из официальных языков Евросоюза, если не отменили ещё) был официальным языком в Латвии? Нужно проработать этот вопрос на уровне языковой комиссии — на уровне конвенции о защите национальных меньшинств. Это один из базовых документов, который Латвия отвергает. Киев его тоже отвергал, но это ни к чему хорошему не привело», — отметил Антон Бредихин.

Напомним, что с 1 сентября Министерство экономики Латвии будет предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке. Это требование должны соблюдать также Латвийское агентство развития инвестиций, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное бюро аккредитации, Государственное бюро контроля за строительством и Центральное статистическое управление обязанность, а также ряд компаний.