Москва, 29 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 30 августа, официальный курс доллара на уровне 60,364 рубля, курс евро — на уровне 59,961 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Таким образом, курс доллара повышен на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем, курс евро — на восемь копеек.

Между тем на Московской бирже обе валюты начали неделю снижением. На текущий момент доллар торгуется на уровне 60,25 рубля, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 37 копеек — до 60,28 рубля.