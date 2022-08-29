Рига, 29 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Власти Латвии не советуют ездить в Россию тем, кто участвовал в сносе памятника Освободителям Риги. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на заявление исполнительного директора Риги Янис Ланге.

Latvia.mid.ru Представители посольства России возлагают венки к памятнику воинам-освободителям Риги

«Все, кто причастен к сносу советского памятника в парке Победы в Риге, должны понимать, что было бы неразумно какое-то время ездить на восток», — подчеркнул он.

В то же время на вопрос журналистов латвийских СМИ, была ли предоставлена охрана тем, кто уничтожал монумент, Ланге не ответил.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по демонтажу технических помещений и подвалов рижского мемориального комплекса, что займет не менее недели. Кроме того, рабочим предстоит окончатекльно высушить пруд и убрать сброшенную в него центральную часть памятника — 79-метровую стелу.

Ланге также сообщил, что издан новый приказ о создании патрулей Госполиции для работы в районе объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балвском крае Латвии рабочие отказались сносить советские памятники. Как сообщил председатель краевой думы Сергей Максимов, «либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить РФ, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно».

Он также добавил, что рабочие не хотят идти против желания жителей своего района. К работам по демонтажу будет привлечены фирмы других регионов Латвии или иностранцы.