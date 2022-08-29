Киев, 29 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции пока остается в норме. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают власти Энергодара.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня бандеровские формирования вновь обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды попали в крышу специального корпуса №1, в котором хранится новое ядерное топливо для реакторов.

Крыша корпусов была пробита.