Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM С июля 2023 года счёт на оплату коммунальных услуг подорожает в Санкт-Петербурге в среднем более чем на 200 рублей в месяц на человека. Об этом 29 августа заявил глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По расчётам комитета, изменение платы за коммунальные услуги по существующему набору услуг на 2023 год составит 7,8% с июля 2023-го года. В этом году предельный темп роста платы за коммунальные услуги составлял 6,2%», — отметил Коптин.

Если говорить по конкретным услугам, то рост тарифа на горячее водоснабжение планируется на 8%, по поставке электроэнергии — на 9%. Более высокий прирост объясняется необходимостью ликвидации перекрёстного субсидирования. Рост тарифов на услуги газоснабжения, водоотведения должен составить 7%, а в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами — 5,8%.

«В результате предельных изменений плата за коммунальные услуги в домах с электроплитами составит 7,8%. Прирост порядка 215 рублей на человека в месяц. В домах с газовыми плитами прирост составит 7,7%, или 213 рублей на человек в месяц», — заключил Дмитрий Коптин.

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