Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. С июля 2023 года счёт на оплату коммунальных услуг подорожает в Санкт-Петербурге в среднем более чем на 200 рублей в месяц на человека. Об этом 29 августа заявил глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«По расчётам комитета, изменение платы за коммунальные услуги по существующему набору услуг на 2023 год составит 7,8% с июля 2023-го года. В этом году предельный темп роста платы за коммунальные услуги составлял 6,2%», — отметил Коптин.

Если говорить по конкретным услугам, то рост тарифа на горячее водоснабжение планируется на 8%, по поставке электроэнергии — на 9%. Более высокий прирост объясняется необходимостью ликвидации перекрёстного субсидирования. Рост тарифов на услуги газоснабжения, водоотведения должен составить 7%, а в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами — 5,8%.

«В результате предельных изменений плата за коммунальные услуги в домах с электроплитами составит 7,8%. Прирост порядка 215 рублей на человека в месяц. В домах с газовыми плитами прирост составит 7,7%, или 213 рублей на человек в месяц», — заключил Дмитрий Коптин.

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