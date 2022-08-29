Москва, , 17:04 — REGNUM О ликвидации в ходе спецоперации мошеннических кол-центров на территории б. УССР сообщил 29 августа замсекретаря СБ РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

Телефонное мошенничество МВД

Сообщив, что многие мошеннические звонки гражданам России осуществлялось с юго-восточной и центральной части территории б. УССР, представитель СБ РФ рассказал, что «там были созданы специальные кол-центры, персонал которых профессионально обманывал россиян, заставляя их переводить свои деньги преступникам».

По словам Гребенкина, масштаб этой «индустрии» можно объяснить не только её связями с оргпреступностью, но и со спецслужбами киевского режима.

Он уточнил, что в ходе спецоперации криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в двух городах Запорожской области — Бердянске и Мелитополе, в городе Мариуполе (ДНР) и ряде населённых пунктов Харьковской области.

Спецслужбы киевского режима спешно пытаются организовать перенос офисов мошенников в центральные и западные части б. УССР, добавил представитель Совбеза РФ.

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