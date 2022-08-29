Сургут, Югра, 29 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Югре следователи устанавливают причины вынужденной посадки вертолета Ми-8 под Сургутом. Об этом сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Установлено, что около 16:20 (14:20 мск) 29 августа вертолет Ми-8 совершил жёсткую посадку вблизи Каюково в Сургутском районе.

«Предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия», — сообщает ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту вертолёта находилось семь человек, четверо получили телесные повреждения. Их эвакуировали вертолётом в больницу города Сургута для оказания профессиональной медицинской помощи.