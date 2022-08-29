Ярославль, 29 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Ярославле открыли мемориальную доску бывшему генеральному директору Ярославского нефтеперерабатывающего завода, депутату Госдумы России и Ярославской областной думы Евгению Заяшникову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Славнефть-ЯНОС» Открытие мемориальной доски

Евгений Заяшников родился 7 ноября 1945 года в городе Гродно. В 1969 году он окончил Ярославский технологический институт и по распределению был направлен на Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод, где прошел путь от оператора технологических установок до генерального директора предприятия, которое он возглавлял более 15 лет. За это время Евгений Николаевич сделал очень многое не только для завода, но и для города. Благодаря его усилиям был возведен отвечающий международным требованиям спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант», построены 3 детских сада, 12 жилых многоквартирных домов. Кроме того, развивалась структура и совершенствовалась материально-техническая база медсанчасти НПЗ (в настоящее время это клиническая больница № 10).

«Евгений Николаевич в своей жизни, я считаю, достиг очень многого — развивал предприятие, в 90-е поднял завод с колен, занимался социальной сферой, в которую входил не только «Атлант» — его детище, но также больничная сфера, наш пионерский лагерь, профилакторий. На заводе вспоминают Евгения Николаевича только хорошими словами. Говорят «большое спасибо» уже и дети, внуки, которые ходят в спорткомплекс «Атлант», и это не только дети заводчан, но и ребята со всего Нефтестроя. Это дорогого стоит», — сказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

«Славнефть-ЯНОС» Мемориальная доска

Именно на фасаде «Атланта» и появилась мемориальная доска Евгению Заяшникову. Собравшиеся на церемонии друзья вспоминали тот день, когда вместе с Евгением Николаевичем они открывали этот спорткомплекс.

«Я смотрел сегодня утром фотографию — открытие. Мы стоим, Анатолий Иванович, я, Заяшников. Ну, более чем на 25 лет моложе. Я тогда сказал: «Женя, поверь мне — это будет тебе памятник. Так ещё, полушуткой. И это свершилось. Для меня он останется товарищем, другом, замечательным человеком. И спасибо всем, кто участвовал в создании этого памятника о большом человеке», — поделился воспоминаниями бывший руководитель ОАО «Ярнефтехимстрой», строитель «Атланта» — Владимир Матросов.

Вспоминали во время церемонии и общественно-политическую деятельность Евгения Заяшникова, который пять раз избирался депутатом Ярославской областной думы, был представителем регионального парламента в Совете Федерации, где занимал пост заместителя председателя комиссии по естественным монополиям. В 2003 году Евгений Заяшников победил на выборах в Государственную Думу РФ. Там Евгений Николаевич возглавлял подкомитет по нефтегазовому комплексу.

«В Ярославской областной думе это был замечательный руководитель, который знал экономику области. И с ним было легко работать. Он не потерялся и на федеральном уровне, когда возглавлял комитет по нефтегазовой промышленности. Работая в Совете Федерации, он достойно защищал интересы не только профессии нефтепереработчика, которой посвятил себя, но и всей Ярославской области», — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Евгений Заяшников увлекался рыбалкой, гандболом, большим теннисом и, конечно, волейболом. Своим становлением в Ярославле заводская команда «Нефтяник» (ныне — волейбольный клуб «Ярославич») во многом обязана именно ему. Евгений Николаевич всегда внимательно прислушивался к идеям Сергея Шляпникова и помогал воплощать их в жизнь. Благодаря поддержке Заяшникова ярославский волейбольный клуб успешно выступал не только в элите российского волейбола, но и на международном уровне. Представители нашего клуба играли за национальную сборную страны, а Сергей Шляпников был главным тренером сборной России.

«Славнефть-ЯНОС» Волейбольные соревнования

В память о Евгении Заяшникове в Ярославле уже второй год проходил международный волейбольный турнир. На этот раз в нём принимали участие два ярославских коллектива («Ярославич» и «Ярославские медведи»), солигорский «Шахтёр» и столичный ЦСКА. Именно московские «армейцы» в этом году стали победителями соревнований и увезли с собой главный приз турнира памяти Евгения Заяшникова. «Ярославич» занял вторую ступень пьедестала.