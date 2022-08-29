Красногорск, 29 августа 2022, 16:59 — REGNUM Только 29 августа на территории Подмосковья было зафиксировано шесть лесных пожаров. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, два возгорания уже удалось ликвидировать. При этом за семь предыдущих дней на территории региона потушили 93 лесных пожара, общая площадь которых составляла 107 гектаров.
«Самая сложная обстановка сейчас в Орехово-Зуевском округе, Богородском, Балашихе, Щелково и Егорьевске. Мы направляем все возможные силы и средства на тушение возгораний. С начала сезона привлекли 1 301 ед. техники и почти 3 тысячи человек», — написал Воробьев.
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