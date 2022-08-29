Красногорск, 29 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Только 29 августа на территории Подмосковья было зафиксировано шесть лесных пожаров. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.

Лесной пожар

По его словам, два возгорания уже удалось ликвидировать. При этом за семь предыдущих дней на территории региона потушили 93 лесных пожара, общая площадь которых составляла 107 гектаров.

«Самая сложная обстановка сейчас в Орехово-Зуевском округе, Богородском, Балашихе, Щелково и Егорьевске. Мы направляем все возможные силы и средства на тушение возгораний. С начала сезона привлекли 1 301 ед. техники и почти 3 тысячи человек», — написал Воробьев.