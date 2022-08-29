Москва, , 16:59 — REGNUM В Москве подвели итоги акции «Ночь кино», организованной в седьмой раз. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте мэра Москвы 29 августа 2022 года.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

«В рамках «Ночи кино» прошло свыше 360 мероприятий более чем на 120 городских площадках: в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Их посетили более 22 тыс. человек», — сказано в сообщении. Отмечается, что «Ночь кино» открылась киноконцертом, приуроченным к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова.

Напомним, ежегодно в рамках «Ночи кино» зрителям предоставляется возможность посмотреть на большом экране известные российские и зарубежные фильмы. В 2022 году акция проводилась с 27 на 28 августа.

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