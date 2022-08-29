Тбилиси, , 16:57 — REGNUM В Грузии стартовали военные учения Noble Partner 2022 с участием контингентов США, Японии, Швеции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Польши, Литвы и киевского режима, сообщает 29 августа пресс-служба грузинского военного ведомства.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Военные учения Noble Partner 2022 («Достойный партнер 2022») обозначены как мероприятие по повышению «готовности и совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря».

В манёврах примут участие свыше 2,4 тыс. военнослужащих. Церемония открытия учений прошла на территории военной базы в Вазиани недалеко от Тбилиси.

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