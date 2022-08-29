Кострома, , 18:29 — REGNUM В Костроме завершился трёхдневный праздник, посвящённый 870-летию города. Центральным событием торжеств стало традиционное шествие, участие в котором приняли 2,5 тысячи костромичей. Корреспондент ИА REGNUM прошёл в колонне и заснял её наиболее колоритных представителей.

День города в Костроме — 2022 Наталья Диева © ИА REGNUM

Шествие стартовало от торгового центра «Шоколад» и финишировало на Сусанинской площади. В нём 28 августа участвовали творческие и трудовые коллективы, дети из школ искусств, различных образовательных учреждений, профессиональные модели, артисты.

Некоторые объединения постарались нарядиться так, чтобы их костюмы служили отсылкой к историческим периодам и культурным событиям, касающимся жизни города. Так, в колонне были замечены средневековые воины, Екатерина II, девушки в одежде Снегурочки, повозка со щедрым яблоком из картины и одноимённой сказки художника Ефима Честнякова.

В течение дня на разных площадках города проходили соревнования, концерты, работали выставочные площадки, ярмарка. На Аллее признания установили новую латунную плиту с именем религиозного философа XX века Павла Флоренского, в музее природы открыли тематическую выставку, на площади Широкова — стелу в честь присвоения Костроме почетного звания «Город трудовой доблести».

Корреспондент ИА REGNUM спросил у пришедших на праздник — решения каких проблем они хотели бы пожелать Костроме?

«Транспортных. Очень надеюсь что городу удастся разобраться с этой бедой, когда после 20 часов вечера никуда не уехать. Насчёт остального сильно ругаться не буду. Город у нас уютный, честный, открытый, гостеприимный. Мы не бежим от своих проблем и потихоньку, но решаем их», — поделилась мнением Светлана.

«Проблему отсутствия досуга для молодёжи и пожилых людей. Если моим родителям есть куда сходить, то для меня, например, мало интересных активностей. Для бабушек и дедушек — тоже, хотя им очень нужна какая-то коммуникация, общение. Надо людей объединять, не давать им кучковаться и замыкаться в своих ракушках. Это плохо для всех», — сказала школьница Анна Васильева.

«Хотелось бы в городе видеть больше порядка, лоска, современности, цивильности. Мы вроде бы пытаемся заниматься благоустройством, но переполненные урны, кривые заборы, точечные обветшалые дома портят всю картину. Надо не просто что-то сделать, но и поддерживать лицо города. Надо чтобы чиновники сами ходили по улицам, ездили по разным дорогам, чтобы лучше видеть, что происходит на земле. Качества управления не хватает. И дорог хотелось бы. Сейчас строят дорогу в районе аэропорта. Хочу, чтобы этот проект продолжился и нам сделали подобие кольцевой автодороги. Это помогло бы решить проблемы с транзитом, автовладельцам стало бы сильно легче», — сказал сотрудник силовых структур Евгений.

«Хочу пожелать Костроме, чтобы в ней появились ещё несколько муниципальных приютов для бездомных животных. У нас не всё так плохо как у соседей, но эта проблема есть, и её нельзя замалчивать. Желаю, чтобы лидеры общественного мнения чаще говорили об этом», — поделилась соображениями волонтёр Марина.

«Мне хотелось бы чтобы Кострома продолжала развиваться темпами, которые она набрала за последние 3-5 лет. Это дороги, учреждения культуры, ремонт школ, их строительство, новые туристические маршруты. Но нам не хватает какой-то общей концепции развития во всех областях. Мы пытаемся привлекать федеральные деньги точечно, затыкать дыры. А нужен общий взгляд, объединяющая сила, которая понимает, куда конкретно мы хотим прийти», — поделился мнением костромич Артём.

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